Bancarelle al cimitero per riscuotere il canone delle luci votive, l'attacco: "Zero rispetto per cittadini e defunti"

Bancarelle all'interno del cimitero per riscuotere i canoni delle luci votive. E' polemica a Castel San Giorgio. E' il Gruppo Civica a scagliarsi contro l'amministrazione, in particolare per la decisione di posizionare banchetti all'interno del camposanto per la riscossione del canone delle luci

La nota

"E’ di qualche giorno il post autocelebrativo della nostra sindaca sul lavoro eccelso che l’assessore Domenico Rescigno ha realizzato per rendere il nostro cimitero all'altezza, dove è stata riqualificata la cappella comunale presente all'interno del cimitero. Noi del Gruppo Civica per Castel San Giorgio siamo esterrefatti di cotanta superficialità e di mancanza di rispetto non solo verso i cittadini ma anche verso i defunti per quanto sta avvenendo in queste ore. Cara Sindaca i mercatini di Natale si fanno da un’altra parte. Ma quale mente geniale ha partorito l’idea di posizionare le bancarelle all’interno del civico cimitero per la riscossione dei canoni delle luci votive?".

Per il Gruppo Civica, insomma, l'amministrazione comunale non avrebbe alcun "rispetto nemmeno per i cari defunti, quello che una volta era considerato il luogo del rispetto, del silenzio e dell'eterno riposo è stato trasformato nel peggior mercato del pesce rionale; lunghe file rumorose si accalcano all'ingresso del civico cimitero aspettando impazienti il loro turno". Chiesta, dunque, la rimozione immediata dei banchetti della discordia, l'utilizzo dell'ufficio all'interno del cimitero e l'accoglienza dell'utenza, valutando l'uso temporaneo del chiosco collocato di fronte al cimitero.