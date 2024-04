Botte e minacce per gelosia, ragazzo condannato per stalking

Stalking e lesioni sono le accuse che costano una condanna a 2 anni e 6 mesi per un giovane di 24 anni, che per circa un anno avrebbe maltrattato e picchiato la sua fidanzata, all'epoca minorenne, per motivi di gelosia. Tra le accuse, anche quella di averle provocato un trauma facciale. Il ragazzo la colpì con un lume, rompendole il labbro e facendole saltare due denti.

L'indagine

Il ragazzo avrebbe nutrito una gelosia morbosa nei riguardi della ragazzina, arrivando a minacciarla di morte, attraverso messaggi e dal vivo, impedendole anche di partecipare ad una semplice festa. Giorni fa, la condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Nocera.