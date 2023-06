Non si ferma all'alt dei carabinieri e tenta la fuga: 25enne beccato con "crack" a Castel San Giorgio

Un 25enne, residente nell’Agro nocerino sarnese, è stato arrestato a Castel San Giorgio per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I carabinieri hanno intimato l'alt al motociclo condotto dal giovane, il quale , però, invece di fermarsi si è dato alla fuga. Ne è nato un inseguimento, durato pochi chilometri, che ha permesso ai militari dell’Arma di raggiungere e bloccare il 25enne.

I controlli

Sottoposto a perquisizione personale e del motociclo è stato trovato in possesso di 12 grammi "crack" suddiviso in 45 dosi. Da successivi accertamenti effettuati dai militari è emerso che il ragazzo guidava il motociclo senza aver mai conseguito la prevista patente di guida ed inoltre era sprovvisto dell'obbligatoria copertura assicurativa. Sostanza stupefacente e motociclo sono stati sottoposti a sequestro. Il giovane, che dovrà rispondere anche del reato resistenza a pubblico ufficiale è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa delle successive valutazioni di questa Autorità Giudiziaria.