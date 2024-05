Spaccio a gestione familiare, le prime ammissioni dagli interrogatori

Le prime ammissioni, pur se con qualche precisazione e chiarimento, si registrano durante i primi interrogatori che seguono l'indagine su un giro di spaccio a gestione familiare, tra Castel San Giorgio e l'Agro nocerino sarnese. Giorni fa, i primi indagati hanno risposto alle domande del Gip, a seguito degli interrogatori di garanzia

Le accuse

Lo scafatese finito in carcere per possesso di armi, anche da guerra, ha negato di aver traffico in armi, pur confessando il possesso di un kalashnikov (la circostanza era emersa dall'acquisizione di messaggi sul suo cellulare). Gli altri invece, residenti al noto "Civico 17", dal quale prende nome l'inchiesta, hanno ammesso gli addebiti, e cioè di aver gestito un fitto traffico di stupefacenti. Si è avvalso invece della facoltà di non rispondere la quarta persona finita in carcere, un 34enne. Nei prossimi giorni toccherà a quelli non raggiunti da misura custodiale restrittiva. Le indagini erano partite dall'arresto di un 36enne di Nocera, trovato in possesso di cocaina e hashish. Da lì emerse, poi, la figura della compagna, ritenuta responsabile anche di un tentativo di estorsione finalizzata a recuperare una somma di denaro provento dello spaccio al minuto di cocaina e crack condotto con il compagno. In conseguenza del primo arresto, era colei che gestiva la piazza di spaccio "itinerante" avvalendosi dei propri figli ed operando prevalentemente nei comuni di Nocera Superiore, Roccapiemonte, Castel San Giorgio, Mercato San Severio e Cava de' Tirreni. Con lei agivano alcuni condomini dell'abitazione di Castel San Giorgio che, incensurati, provvedevano a custodire, tagliare e confezionare la droga, smerciandola all'occorrenza.