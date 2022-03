Castel San Giorgio, messa in sicurezza del ponte sulla provinciale 104: finanziamento da 500 mila euro

Cinquento mila euro per la messa in sicurezza del ponte di Castel San Giorgio sulla strada provinciale 104. «Dalla Provincia di Salerno ancora grande attenzione per le problematiche del nostro territorio, l'intervento sul ponte che sovrasta anche la linea ferroviaria, renderà più sicura e scorrevole la circolazione, sia interna che extra comunale. Un'opera strategica per il comune di Castel San Giorgio e di questo ringrazio il grande lavoro del presidente Michele Strianese» - così la sindaca Paola Lanzara ha commentato l'ennesimo finanziamento ottenuto dal suo comune.

I dettagli

Il presidente della Provincia Michele Strianese ha comunicato alla sindaca che nel riparto dei fondi previsti per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane, figura anche l'intervento per la messa in sicurezza del ponte di Castel San Giorgio situato sulla strada provinciale 104.

«Il ponte rappresenta uno snodo di collegamento strategico per il nostro territorio, perchè oltre ad intercettare la viabilità interna diretta verso Roccapiemonte e tutti gli altri comuni limitrofi, fino a raggiungere Cava e Salerno, è il punto di collegamento dei centri viciniori con il casello autostradale dell'A30 ma anche con i comuni di Nocera Inferiore, Pagani, Sarno etc. Da tempo avevamo segnalato alla Provincia di Salerno la necessità di intervenire sul ponte che negli ultimi anni è diventato anche il passaggio obbligato di molti mezzi pesanti che lo percorrono in entrambe le direzioni.Quest'opera di consolidamento del ponte che la Provincia avvierà nel corso di questo 2022, rappresenta per Castel San Giorgio un intervento di grande interesse ed utilità.

La struttura

Il ponte fu realizzato agli inizi del '900, ha quasi 100 anni alle spalle ed ora, grazie alla Provincia, al presidente Strianese e grazie all'on. Piero De Luca che ha seguito personalmente l’assegnazione delle risorse per la messa in sicurezza dei ponti in tutta la provincia di Salerno, Castel San Giorgio avrà anche questa ulteriore occasione di migliorare e mettere in sicurezza un collegamento stradale di prioritaria importanza. Sempre sul ponte in questione si allaccerà un'altra arteria, già finanziata dalla Provincia per altri 3 milioni di euro. Si tratta del completamento della via di esodo Siano-A30, un tratto di strada che correrà lungo la tratta ferroviaria e andrà a collegarsi con il casello autostradale, liberando Castel San Giorgio dal traffico pesante. Da tempo il vice sindaco Giuseppe Alfano, con l'ausilio dell'assessore ai Lavori Pubblici Gilda Tranzillo e del comandante della polizia locale Giuseppe Contaldi, sta seguendo personalmente l'iter di questa ulteriore opera che una volta realizzata porterà ulteriori benefici alla circolazione stradale ed alla viabilità, noi continueremo ad essere vigili e soprattutto a lavorare in sinergia con la Provincia di Salerno e tutti i sovra enti per il raggiungimento di tutti gli obiettivi »-ha affermato Paola Lanzara. Il finanziamento di mezzo milione di euro per il ponte di Castel San Giorgio rientra nel finanziamento complessivo di euro 20.306.625,58 ottenuto dalla Provincia di Salerno per il triennio 2021-2023 con Decreto n. 225 del 29 maggio 2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.