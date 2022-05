Castel San Giorgio, la Regione finanzia il prolungamento della via di fuga

Via libera della Regione al finanziamento del progetto di prolungamento della via di fuga sul territorio comunale di Castel San Giorgio. Il finanziamento approvato è di circa 3 milioni di euro, con una prima rata di 414mila euro già erogata.

Strianese: "Finalmente sbloccato l'iter"

"Un tratto stradale atteso da tempo - sottolinea il presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese - per il quale finalmente è stato sbloccato l'iter. Le attività - conclude Strianese - sono coordinate dal settore Viabilità e Trasporti diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. Ogni cantiere aperto per la manutenzione e messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, promuove anche sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità".