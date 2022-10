Incidente mortale a Castel San Giorgio, domani i funerali di Serena e Michele

Castel San Giorgio si prepara a dare l’ultimo saluto a Serena Pia Salvati, 20 anni, e a suo cugino Michele Ambrosino, 19 anni, deceduti a distanza di poche ore nella notte tra mercoledì e giovedì a causa di un grave incidente stradale. I funerali saranno celebrati domani (domenica 30 ottobre), alle ore 15, presso la Chiesa di San Biagio nella frazione Lanzara.

Lutto cittadino

In occasione delle esequie, la sindaca Paola Lanzara ha proclamato il lutto cittadino disponendo: l’esposizione della bandiera a mezz’asta negli edifici comunali, un minuto di raccoglimento negli uffici pubblici aperti, la chiusura al pubblico degli uffici comunali per tutta la durata dello svolgimento dei funerali, la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall’Amministrazione per la giornata del 30 ottobre, la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, con l’abbassamento delle serrande dalle ore 15.00 fino alla conclusione della cerimonia funebre.

L’inchiesta

La Procura ha iscritto nel registro degli indagati, come atto dovuto, il ragazzo di 22 anni, residente nella Valle dell’Irno, che era alla guida della vettura che si è scontrata con quella dei due cugini all’altezza del bivio Torello-Campomanfoli. Il giovane – secondo una prima ricostruzione – avrebbe tagliato la strada a quella guidata dal cugino di Serena, finita poi contro un palo della pubblica illuminazione.