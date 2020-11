Ruba soldi a casa di un'anziana e fugge: arrestato ladro a Castel San Giorgio

Un pregiudicato di Castel San Giorgio è stato arrestato per furto. L’uomo – secondo quanto ricostruito dai carabinieri – è riuscito ad entrare all’interno dell’abitazione di un’anziana portandole via circa 300 euro e dandosi, successivamente, alla fuga. A dare l’allarme è stata la vittima che, resasi conta del furto, ha subito allertato il 112.

L'inseguimento

Sul posto è giunta una gazzella dei militari dell’Arma che, in poco tempo, è riuscita a rintracciare il ladro mentre camminava a passo svelto lungo le strade del comune. Dopo l’identificazione, il malvivente è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.