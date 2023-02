Gattini chiusi in un sacco e gettati in un canale, orrore a Castel San Giorgio

Tra giovedì e venerdì, alcuni residenti in via Pentagna a Castel San Giorgio, hanno trovato dei cuccioli di gatto chiusi in un sacco e all'interno di un canale. L'episodio è stato segnalato all'associazione "Amici di Pluto" oltre che alla polizia locale

Il fatto

I volontari dell’associazione e gli agenti sono intervenuti sul posto, salvando tre dei cinque gattini. Gli altri due, invece, erano morti. L’episodio non è nuovo, rispetto a quanto già commesso su altri animali, con crudeltà, proprio nelle zone dell'Irno.