Omicidio di Castel San Giorgio, spunta la pista dei permessi di soggiorno per stranieri

Proseguono le indagini condotte dai carabinieri per fare luce su cosa si cela dietro all’omicidio del 54enne marocchino, il cui cadavere, lo scorso 31 gennaio, è stato trovato in località Trivio di Castel San Giorgio. In carcere è finito un 64enne di Roccapiemonte, di professione ragioniere, il quale è ritenuto il responsabile dell’assassinio.

L'inchiesta

Le indagini dei militari dell’Arma si starebbero concentrando sul rapporto che c’era tra i due uomini, che - secondo quanto avrebbe raccontato la moglie del marocchino - si basava sul favorire l’ingresso in Italia di cittadini marocchini da impiegare, successivamente, in attività italiane, ovviamente dopo aver fatto ottenere loro il permesso di soggiorno. I due inoltre si sarebbero sentiti il giorno prima per parlare probabilmente proprio di questa questione. Al momento il 65enne resta nel carcere di Fuorni e finora si è avvalso della facoltà di non rispondere.