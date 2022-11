Carambola tra auto, poi palo colpisce e uccide donna: ragazzo a processo

Va a processo per omicidio stradale, avendo guidato sotto effetto di sostanze stupefacenti. Sullo sfondo la morte di una 69enne, vittima di un incidente stradale a Castel San Giorgio. L'ex infermiera in pensione, R.S. , stava attraversando la strada per dirigersi in casa della sorella, quando un palo della pubblica illuminazione, finito a terra dopo uno scontro tra due auto, l'aveva colpita con violenza. A farlo finire giù fu un'auto, a sua volta urtata dal veicolo che guidava l'imputato, accusato di aver superato 4 veicoli fermi al semaforo, andando contromano.

L'indagine

La donna aveva riportato diverse fratture e lesioni. Poi era stata operata nella notte, finendo in terapia terapia intensiva, in prognosi riservata. Sull'episodio indagarono i carabinieri e la polizia municipale, con i rilievi e il sequestro di due auto, che si erano scontrate in precedenza, per comprendere la dinamica dei fatti. La Procura aveva indagato un uomo, uno dei due automobilisti, per omicidio stradale. Per il ragazzo, un 34enne, ci sarà il processo