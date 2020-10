Autorimessa comunale, aperto il cantiere per i lavori a Castel San Giorgio

Via libera all’apertura del cantiere presso l’ex autorimessa comunale in via Nocellato nel comune di Castel San Giorgio. Hanno partecipato alla cerimonia il sindaco Paola Lanzara, vicesindaco Giuseppe Alfano, il presidente del Consiglio comunale, Michele Fasolino, l’assessore con delega alla manutenzione Giustina Galluzzo, l’assessore con delega ai lavori pubblici Gilda Tranzillo e la ditta Abe che si è aggiudicata l’appalto per l'affidamento dei lavori di miglioramento sismico e dell’adeguamento impianti dell’area dell’Autorimessa Comunale.

Il cantiere

I lavori pubblici iniziati rientrano nell'elenco triennale 2019/2021 delle opere pubbliche approvate dalla Giunta Comunale con delibera numero 19 del 2 aprile del 2019. Integrato l'elenco triennale delle opere pubbliche con la delibera numero 39 del 28 agosto 2019 con l’aggiunta dell’ affidamento in appalto dei lavori di miglioramento sismico e di adeguamento degli impianti dell'area dell’Autorimessa Comunale. Il responsabile dei lavori sarà il geometra Gerardo Menichini in servizio presso il Settore 3 della stazione appaltante. La spesa complessiva per l’appalto ammonta a 1.200.000 euro di cui la somma di 828.230,74 euro per lo svolgimento dei lavori, 36.769,26 euro per oneri di sicurezza e 335.000 euro come somme a disposizione. Approvato con la delibera numero 249, varata dalla giunta comunale il 27 settembre 2019, il progetto esecutivo delle opere pubbliche in via Nocellato. Il progetto esecutivo e i lavori, validati con relativo verbale il 27 settembre 2019, hanno preso avvio ieri mattina. La ditta aggiudicatrice è stata scelta secondo il criterio del minor prezzo privilegiando il prezzo più conveniente dal punto di vista dell’economia procedurale. Il sindaco Lanzara ha ringraziato l'architetto Carmine Russo, funzionario dei lavori pubblici per il Comune di Castel San Giorgio.