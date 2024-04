Castel San Giorgio: partono i lavori per la nuova strada tra via Guerrasio a via Pentagna

E’ tutto pronto per la cerimonia di posa della prima pietra che si terrà giovedì 11 aprile alle ore 11 per l’avvio dei lavori del nuovo tratto viario che collegherà via Luigi Guerrasio a via Pentagna a Castel San Giorgio. “Una nuova arteria stradale strategica e fondamentale, ribattezzata Pecos-Cpc dai nomi dei due poli conservieri che congiungerà con il suo tracciato-ha dichiarato il primo cittadino di Castel San Giorgio Paola Lanzara - La nuova strada, completamento della via di Esodo "Siano - A30", opera finanziata dalla Provincia di Salerno per circa 3 milioni di euro, fondi a valere sulle risorse FSC 2000-2006, si inboccherà all'altezza della ex Pecos, a confine tra Roccapiemonte, Mercato San Severino e Castel San Giorgio e arriverà fino alle spalle della ex Cpc, e viceversa, correndo parallelamente al tratto ferroviario, proprio dal ponte della stazione di Castel San Giorgio".

Il commento

Per il sindaco "dopo anni di attesa siamo riusciti a portare a compimento un'opera di grande importanza, destinata a migliorare la viabilità cittadina, sollevandola dal carico dei mezzi pesanti. Grazie alla tenacia ed all'impegno del consigliere Giuseppe Alfano e di tutta l'amministrazione comunale che mi onoro di guidare - ha affermato ancora il primo cittadino - siamo riusciti ad ottenere questo importante risultato. Un ringraziamento va al presidente della Provincia Franco Alfieri che giovedì prossimo 11 aprile sarà a Castel San Giorgio per il taglio del nastro della costruenda bretella. Una volta completata, la strada consentirà ai mezzi pesanti ma anche a tutta la circolazione stradale diretta all’autostrada e non solo, proveniente anche dai comuni limitrofi, di bypassare le frazioni basse di Castel San Giorgio, in particolare Fimiani e Lanzara, liberandole così da traffico e inquinamento. Un’opera strategica, particolarmente attesa, che rappresenta il giusto coronamento del grande lavoro che quotidianamente viene svolto per il nostro territorio” conclude Lanzara.