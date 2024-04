Violenza in corsia, lo sfogo di un'infermiera: "Basta, abbandono il 118!"

"Sono stanca, abbandono il 118". E' il sunto di una lettera di dimissioni pubblicata da un'infermiera del 118, residente a Castel San Giorgio, sul suo profilo Facebook. La notizia viene diffusa dall'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", nata a tutela delle aggressioni e della violenza contro medici e personale in tutta Italia.

La lettera

"Una lettera che ci lascia sgomenti - scrivono quelli dell'associazione - anche perché la decisione di rinunciare ad un contratto a tempo indeterminato con una azienda sanitaria locale è una vera e propria decisione eroica nonché un vero e proprio un campanello d’allarme per tutta la categoria". “Sono stanca di aggressioni, mobbing, disorganizzazione e turni massacranti, ho bisogno di riposo”, queste sono le parole che A. ha rilasciato ai microfoni di “Nessuno tocchi Ippocrate”, un passo dal quale non si torna indietro. "Grazie per l’importantissimo contribuito che hai dato al 118 della provincia di Salerno!" termina la nota.