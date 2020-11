Guasto improvviso alla condotta idrica: disagi a Castel San Giorgio e Mercato San Severino

Disagi in corso in due comuni della provincia di Salerno. Sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, nelle seguenti zone del Comune di Mercato San Severino: Via Cirillo Ospizio, Via Caracciolo, Via Piro, Via San Vincenzo Curteri, Via Marcello, Via Torrione Marcello, Via Santina Campana, Via Codola Costa, Via Cimitero, Via Oliva, Via Monsignor Trotta, Via Pendino, Via Cupa, Via Seminario, Via San Lorenzo, Via del Fosso, Via Torrione ed in tutte le traverse della zona. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 22 di lunedì 23 novembre 2020. Sospensione idrica in corso anche a Castel San Giorgio in via Tenente Bruno da via Cimitero fino al supermercato Lidl ed in tutte le traverse della zona.