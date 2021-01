Castel San Giorgio, il vescovo Bellandi celebra la Santa Messa della domenica

L’arcivescovo della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, Monsignor Andrea Bellandi, ha fatto tappa oggi pomeriggio a Castel San Giorgio, dove ha celebrato la Santa Messa all’interno della Chiesa di Santa Maria delle Grazie.

L'evento

Ad accoglierlo il sindaco Paola Lanzara insieme alla comunità parrocchiale. Subito dopo la celebrazione religiosa, Bellandi ha incontrato i volontari della Protezione Civile, particolarmente impegnati anche durante le festività natalizie e da sempre in prima linea a tutela della pubblica incolumità. Sono state rispettate, in entrambi gli incontri, le disposizioni in vigore anti-Covid.