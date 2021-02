La metanizzazione arriva a Castel San Giorgio: siglato l'accordo con la società Italgas

La metanizzazione è realtà a Castel San Giorgio. Ennesimo traguardo conseguito dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paola Lanzara. Grazie all'apprezzabile lavoro del settore Lavori Pubblici con a capo l'architetto Carmine Russo, unitamente all'impegno dell'amministrazione comunale, finalmente si sblocca una questione ferma da un ventennio.

Il contratto di servizio tra Italgas e il Comune di Castel San Giorgio segna l’avvio della gestione da parte della società della distribuzione gas nella cittadina del salernitano. Italgas, infatti, oltre ad acquisire la gestione dei 38 chilometri di rete preesistente al servizio di oltre 1.300 utenze, realizzerà una serie di estensioni della rete di distribuzione. Questi ulteriori 8 chilometri di condotte permetteranno ad altre 400 famiglie di beneficiare di una fonte energetica sicura, economica e sostenibile come il metano.

"Con la metanizzazione si raggiunge un traguardo importante, di cui beneficeranno tutti i cittadini. La società provvederà a sostituire i contatori attualmente installati con misuratori intelligenti di ultima generazione in grado di consentire, tra le altre funzioni, la lettura in tempo reale dei consumi", ha spiegato la sindaca. Importanti saranno anche i benefici previsti per la qualità del servizio e la sicurezza delle reti. Italgas, infatti, introdurrà nella gestione dell’attività alcune tecnologie all’avanguardia: il primo è "Picarro Surveyor", impiegata per le attività di monitoraggio delle reti, è l'altro è la piattaforma "WorkOnSite", utilizzata per il controllo da remoto dei cantieri.