Ricoverata in ospedale dopo una caduta: muore 73enne per infezione

Un’anziana di 73 anni, C.D.B le sue iniziali, è deceduta lunedì scorso all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore dopo essere stata ricoverata a causa di una caduta avvenuta, in strada, lo scorso 28 marzo. I familiari hanno sporto denuncia alle forze dell’ordine per fare chiarezza sulle reali cause della morte.

Il dramma

La donna venne ricoverata in ospedale per varie fratture a polso, gomito e spalla. E viene messa in lista di attesa per un intervento che venne rinviato a dopo le festività pasquali. Passano i giorni e la 73enne inizia a sentirsi poco bene. Inizialmente i medici ipotizzano una possibile ischemia: la paziente viene intubata e, a seguito di accertamenti, emerge che era n atto una grave infezione, probabilmente da tetano, contratto a seguito di una ferita riportata durante la caduta. Di qui l’inizio della terapia e l’intervento alla spalla e al gomito. Lunedì scorso, però, la donna è deceduta. Immediata la denuncia dei familiari che vogliono sapere se davvero è stato fatto tutto il possibile per salvarla o se vi sono state negligenze da parte del personale medico.