Castel San Giorgio, trovato morto in strada: restano i dubbi sulla morte di un 34enne

Trovato morto in strada, dopo un litigio fuori ad un locale. Neanche le motivazioni chiariscono il decesso di Antonio Buono, il 34enne trovato senza vita il 26 settembre 2013 a Castel San Giorgio.

I dubbi

A risultare evidente è la carenza di alcune tipologie d'indagine (accertamenti su tabulati, lavoro su una versione alternativa all'omicidio e verifiche sul telefono della vittima). Quella sera, secondo le indagini, uno dei tre ebbe una discussione con la vittima all’esterno di un locale. Il 34enne sarebbe stato colpito con un paio di schiaffi al volto. L'uomo fu poi fatto salire in auto - a seguito di un chiarimento - e accompagnato verso casa. Una volta lasciato per strada, il suo corpo fu trovato circa un'ora dopo senza vita. L'accusa contestava ai tre di aver scaraventato la vittima dal veicolo, in corsa, per poi essere fuggiti. Dalle stesse intercettazioni ambientali non emersero, però, elementi indiziari per gli imputati, anzi. Le loro conversazioni furono giudicate come genuine e prive di elementi sospetti. L'analisi della scatola nera e le due consulenze volute dal gup non chiarirono la dinamica: emersero discrepanze sulla natura delle ferite in contrasto con la velocità sostenuta dall'auto e la possibilità che il corpo fosse stato lanciato all'esterno, durante la marcia. Entrambe, in sostanza, avevano diverse lacune nelle loro ricostruzioni. Circa 55 minuti prima del decesso, inoltre, la vittima sarebbe stata ancora viva: dal suo telefono, infatti, erano partite 5 chiamate verso il cognato. La stessa procura aveva chiesto l'archiviazione, in sede di udienza preliminare, spingendo il giudice a ritenere "particolarmente arduo" ricostruire tutti gli eventi che condussero al decesso della vittima.