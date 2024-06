Cade dalla moto e viene schiacciato dal camion: Castel San Giorgio piange Francesco

Lutto e tanto dolore a Castel San Giorgio per la morte di Francesco Pontone, il 17enne che, nella serata di ieri, è stato ucciso a causa di un incidente stradale verificatosi nel comune di Cava de’ Tirreni. Il giovane era seduto su un motorino, alle spalle di un coetaneo, e percorrevano via XXV quando, improvvisamente, nel traffico avrebbero impattato - sembra in fase di sorpasso - contro una Fiat Panda nera cadendo rovinosamente sull’asfalto. E Francesco, in pochi secondi, sarebbe finito sotto le ruote di un camion che, non vedendolo, lo ha schiacciato.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno tentato invano di rianimarlo, ma è morto sul colpo. Illeso l’amico, C.D.M le sue iniziali, il quale si è sentito male per l’accaduto. Sotto choc anche il camionista che ha investito il 17enne. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri e della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi di rito ed ascoltato le testimonianze di chi ha assistito al tragico incidente.

Il lutto

Intanto, la sindaca di Castel San Giorgio Paola Lanzara ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino per la morte del 17enne.