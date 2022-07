Colto da malore in casa: muore giovane a Castel San Giorgio

Dolore e sconcerto a Castel San Giorgio, dove un ragazzo sui 30 anni, Giuseppe Nigro, è morto nella serata di ieri, probabilmente a causa di un malore improvviso mentre era all’interno della sua abitazione. La dinamica non è ancora chiara.

Il dramma

La notizia ha scosso il comune della Valle dell’Irno che, proprio ieri sera, era in festa per l’iniziativa “Cena sotto le stelle”. La notizia della sua improvvisa scomparsa sta facendo in queste ore il giro dei social: sono già decine i messaggi e i ricordi pubblicati, in queste ore, sulla sua pagina Facebook.

I funerali

Le esequie muoveranno dalla sua abitazione (in via Telegrafo 12) martedì 26 luglio alle 11 per la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli dove sarà celebrato il rito funebre.