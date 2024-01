Trovato cadavere in strada, indagano i carabinieri

Il corpo di un uomo è stato trovato senza vita, oggi pomeriggio intorno alle 19 circa, a Castel San Giorgio, nella zona di Trivio a Santa Maria a Castello. Sul ritrovamento stanno indagando i carabinieri della stazione locale.

Le indagini

La presenza del cadavere - l'uomo sarebbe di origine marocchina come confermato da più fonti - è stata segnalata da alcune persone che passavano lungo quella strada. Dopo aver accertato la morte dell'uomo, si sono svolti i primi accertamenti del caso per risalire all'identità del soggetto - si tratterebbe di uno straniero - e a capire poi le cause del decesso. Potrebbe essere stato un malore a stroncare l'uomo ma nulla viene escluso, al momento, tra le ipotesi.