Morto in strada, dopo una lite: assolti i tre imputati

Sono stati assolti dall'accusa di omicidio tre uomini di Castel San Giorgio, indiziati per il delitto di Antonio Buono, 34enne operaio trovato morto in strada, lungo Corso Claudio a Roccapiemonte

L'indagine

La sentenza del gup è giunta al termine del rito abbreviato e di due consulenze, medico legale e cinematica, che non hanno chiarito la dinamica dei fatti. Anzi, hanno fornito elementi contrastanti con quella che era l'iniziale ipoesi accusatoria. Stando alle indagini, la vittima fu presa a pugni e schiaffi durante una lite all'esterno di un locale, da uno dei tre. Poi caricato in auto e lanciato dal veicolo, in strada, dove sarebbe morto. L’allarme fu dato da alcuni automobilisti poi sentiti dai carabinieri della stazione locale. Gli arresti per i tre furono già respinti in fase d'indagine, in ragione della carenza degli elementi indiziari. La stessa procura ha chiesto l'assoluzione dei tre, nelle udienze precedenti, per le medesime ragioni. Probabilmente l'uomo fu investito in un secondo momento, quando i tre lo lasciarono in strada, verso casa. Nemmeno dalle intercettazioni emersero sospetti sui tre. Le motivazioni tra 90 giorni. I tre erano difesi dai legali Nobile Viviano, Giuseppe Buongiorno, Arturo Della Monica e Domenico Avagliano.