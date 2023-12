Castel San Giorgio, partono i lavori per la scuola dell'infanzia a "Castelluccio"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Cerimonia di posa della prima pietra della costruenda scuola dell'Infanzia di Castelluccio a Castel San Giorgio. “Come da cronoprogramma siamo pronti a dare il via ai lavori di costruzione del nuovo plesso scolastico che si ispira al noto quadro di Kandisky, Black and Violet e che sorgerà nel borgo di Castelluccio - afferma il sindaco Paola Lanzara - Finanziata con fondi del PNRR per 1 milione e 608mila euro,la struttura moderna, funzionale, quasi a consumo energetico zero, sarà un vero e proprio fiore all'occhiello per Castel San Giorgio. Un progetto straordinario ed avveniristico, redatto dalla Tecton Associati. Siamo davvero orgogliosi e felici di poter consegnare presto, ai tanti bambini che la frequenteranno, una scuola progettata su misura per loro, una struttura moderna, funzionale, sicura, colorata e gioiosa proprio come la loro età. I miei complimenti allo studio Tecton, all'architetto Carlo Farroni, ma anche all'area tecnica del Comune, all'architetto Carmine Russo, all'assessore ai Lavori Pubblici Domenico Sellitto e a Gilda Tranzillo, consigliera delegata all'edilizia scolastica, un lavoro di squadra che premia ancora una volta la nostra comunità e tutta l'amministrazione comunale. Vi aspettiamo lunedì mattina a Castelluccio” ha concluso il primo cittadino di Castel San Giorgio.