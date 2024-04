Picchia la madre per futili motivi: arrestato un minorenne

Un ragazzo di 17 anni di Castel San Giorgio è stato arrestato dai carabinieri perché accusato di “maltrattamenti contro familiari conviventi e lesioni personali”.

Il caso

I militari, ieri pomeriggio, sono intervenuti in località Santa Maria a Castello dove il giovane, per futili motivi, avrebbe aggredito prima verbalmente e poi fisicamente la madre. La posizione del minore, condotto presso il centro di primo accoglienza a Napoli, è ora al vaglio della Procura per i Minorenni di Salerno.