Rissa e accoltellamento dopo litigio in discoteca, i due minori chiedono scusa davanti al gip

Tentato omicidio a Castel San Giorgio, i due minori ammettono le colpe e chiedono scusa. Ieri mattina gli interrogatori dei due 16enni, accusati di tentato omicidio, rissa, porto abusivo di un coltello e lesioni. Nella rissa restarono feriti altri 3 giovani. Cinque maggiorenni, invece, sono indagati dalla Procura di Nocera Inferiore. I fatti si sono verificati la notte del 1° marzo proprio nel Comune di Castel San Giorgio, nel parcheggio di una nota discoteca della zona. Dalle indagini è emerso, a livello di gravità indiziaria, che dopo una banale discussione nata per una “spinta” all’interno del locale, due gruppi di ragazzi si erano affrontati dapprima all’interno del locale stesso e poi nel parcheggio antistante.

Gli interrogatori

I due ragazzi hanno ammesso quanto fatto, spiegando però che il coltello non era di nessuno dei due, ma che era stato passato da un terzo ragazzo. Le indagini avviate dai carabinieri di Castel San Giorgio, coordinate dalla Procura per i Minorenni di Salerno, avevano consentito di ricostruire la dinamica dei fatti attraverso la visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza presenti, nonché raccogliendo testimonianze convergenti. Uno dei due indagati era stato preso a calci dalla vittima, ma quando si era rialzato e aveva bloccato il ragazzo poi ferito con un braccio, non si era accorto che un altro lo stava accoltellando alle spalle. Le indagini proseguono.