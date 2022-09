Coltellate fuori alla discoteca, i due minori faranno volontariato: ok alla messa alla prova

Una banale discussione, la rissa, poi spuntò un coltello che ferì un ragazzo maggiorenne. Era all'esterno di una discoteca a Castel San Giorgio. A distanza da quei fatti, i due minorenni indagati per tentato omicidio e rissa svolgeranno progetto di volontariato. La cosiddetta "messa alla prova", utile ad estinguere il reato.

L'inchiesta

Dalle indagini all’esame degli investigatori era emerso, a livello di gravità indiziaria, che dopo una banale discussione nata per una “spinta” all’interno del locale, due gruppi di ragazzi si erano affrontati dapprima all’interno del locale stesso e poi a seguire nel parcheggio antistante. Le indagini avviate dai carabinieri della Stazione di Castel San Giorgio – coordinate dalla Procura per i Minorenni di Salerno – consentirono di ricostruire la dinamica dei fatti attraverso la visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza presenti nonché raccogliendo testimonianze convergenti. Altri cinque ragazzi, maggiorenni, saranno invece processati per rissa presso il tribunale di Nocera Inferiore. Se i due ragazzi - usciti dai carceri minorili e comunità - rispetteranno il programma, non dovranno affrontare il processo. In caso contrario, per loro ci sarà il giudizio dinanzi ad un tribunale.