Castel San Giorgio, auto senza assicurazione blocca la strada: scatta il sequestro

Auto senza assicurazione sequestrata dai vigili a Castel San Giorgio. Nella giornata di ieri, verso le 13.50 circa, al centralino del Comando di Polizia Locale di viale Europa è giunta una telefonata con la quale veniva segnalato che un veicolo, parcheggiato all'incrocio in località Trivio, ostacolava il passaggio stradale, già estremamente ridotto. L’autista del mezzo pubblico ha comunicato di aver fatto alcuni tentativi rivelatisi però fallimentari e che, pertanto, veniva di fatto impedito alle due società di trasporto pubblico di uscire dai propri depositi ed effettuare il servizio.

Il sopralluogo

Gli agenti recatisi sul posto hanno constatato la veridicità della segnalazione, riscontrando, inoltre, che il veicolo che ostacolava l'uscita dei mezzi, era privo di assicurazione. Durante il corso degli accertamenti giungeva sul posto il proprietario del veicolo, G. A. classe 1978, che, infastidito dall’ammonizione verbale fatta dagli operatori di polizia locale, si è rifiutato di esibire i documenti di riconoscimento, si è posizionato nell’auto auto allontanandosi in modo brusco senza fornire nessuna delucidazione.

Il sequestro

Immediatamente gli agenti di Polizia Locale, coordinati dal Comandante Giuseppe Contaldi, si sono attivati per l’identificazione e la ricerca dell’uomo; tuttavia i ripetuti tentativi di rintracciarlo hanno dato esito negativo. Solo nella mattinata di oggi, il veicolo, una Fiat 16 4x4, è stato rintracciato in una zona di montagna e posto sotto sequestro amministrativo per mancanza del titolo assicurativo. Il Comando della Polizia Locale, che ha ritenuto di ravvisare nelle condotte dell’automobilista una serie di reati di rilevanza penale, ha inoltrato una comunicazione di reato all’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dall’articolo 340 del Codice penale.