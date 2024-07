Spaccio di droga, pusher della Valle dell'Irno in trasferta: otto condanne

Sono 8 le condanne nell'ambito di un'inchiesta sullo spaccio di droga sull'asse Caserta-Castel Volturno. Il gup di Santa Maria Capua Vetere ha inflitto agli imputati pene tra i 2 e i 5 anni di reclusione. Tra gli imputati anche quattro salernitani, residenti tra Cava de' Tirreni, Mercato San Severino e Castel San Giorgio. Alcuni di questi, tra l'altro, già recidivi.

Le accuse

L'inchiesta, compresa tra il 2020 e il 2021, svelò una rete di spaccio che coinvolgeva tossicodipendenti e piazzisti, prevalentemente di origine africana. Lo spaccio avveniva perlopiù a Castel Volturno da parte degli africani nei confronti di tossicodipendenti locali o di piazzisti che, dato il competitivo prezzo di mercato, come ad esempio quello di 35 euro al grammo per l'eroina, andavano a frotte dagli africani e poi rivendevano nelle loro piazze di spaccio lo stupefacente con una differenza di prezzo anche più del 50%. Le province dei piazzisti erano quelle di Teramo, Salerno, Perugia e Latina. Le indagini condussero a 13 misure cautelari - alcuni hanno scelto il rito ordinario - , numerose perquisizioni oltre al sequestro di 500 euro in contanti, e mezzo chilo di droga.