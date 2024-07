Spaccio nella movida napoletana, 30enne di Castel San Giorgio patteggia

Ha patteggiato 1 anno di reclusione un 30enne di Castel San Giorgio, arrestato a Napoli settimane fa per detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto fu eseguito durante i controlli del fine settimana nella zona di Coroglio, un'area nota per la "movida" napoletana, condotti dagli agenti del Commissariato Bagnoli in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine.

L'accusa

Il 30enne fu notato in un'area parcheggio vicino a una discoteca, mentre consegnava qualcosa a una persona in cambio di denaro. Intervenuti, gli agenti lo trovarono in possesso di una bustina di cocaina rosa, 17 dosi di cocaina, 2 involucri di chetamina, 8 dosi di hashish, una bustina di marijuana e 335 euro in banconote di vario taglio. Giorni fa, ha patteggiato la pena in primo grado.