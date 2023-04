Due ville chiuse da mesi a C.S. Giorgio, la denuncia di Legambiente

A Castel San Giorgio la Villetta “Pio La Torre” in via Rescigno da oltre 8 mesi e la Villetta “Iuliano” in via Conforti da oltre 3 mesi sono chiuse e non si hanno tempi certi per la riapertura. Lo denuncia il Circolo Legambiente “Francesco Di Pace”, attraverso il presidente Mario Alfano

La nota

"Considerando che - si legge nella nota - la presenza nella Villa Iuliano del campo da bocce, unico svago di partecipazione sportiva attiva per molti cittadini; -la chiusura non permette un facile collegamento pedonale tra Via Conforti e Via De Caro penalizzando specialmente gli anziani o cittadini con disturbi di deambulazione; - le due villette sono frequentate da adulti e bambini per la presenza di alberi e giostrine per cui la loro lunga chiusura limita una serena socializzazione per tutta la comunità sangiorgese; avendo constatato la pericolosita’ della recinzione probabilmente non in regola con le norme UNI EN 11123 e EN 1177. A riguardo, segnaliamo che più volte abbiamo chiesto notizie all’amministrazione comunale senza avere risposte positive. Alla notizia di una perizia agronomica che prevedeva tagli di alberi nelle suddette villette e anche a via Degli Iuliani interessante il filare di storici Platani esistente, sin dal 26 marzo 2023 con PEC prot. n. 0008996/2023 del 27 marzo 2023, nell’ottica di una proficua collaborazione e nell’interesse dell’incolumità pubblica e del decoro urbano abbiamo fatto richiesta di accesso agli atti per la copia della perizia agronomica, in tempi stretti. Mentre per i platani di via Degli Iuliani, i cittadini della frazione Aiello pur di salvarli, a proprie spese, hanno provveduto alla potatura, nella mattinata del giorno 13 aprile 2023 nella villetta “Iuliano” sono iniziati i lavori di abbattimento di alcuni alberi, anche se nell’avviso per divieto di sosta in via Conforti era scritto “per lavori potatura alberi”. Dopo l’intervento dei Carabinieri Forestali, dal Comune è arrivato l’ordine di fermare il taglio degli alberi e smontare il cantiere. Nel ritenere che il verde pubblico è un patrimonio di tutti che merita di essere gestito con la massima cura, che nessun albero dovrebbe essere tagliato senza una preventiva informazione ai cittadini che dovrebbero essere informati e messi in grado di dire la propria opinione nel rispetto di democrazia e trasparenza e insieme operare per il bene comune, faremo tutti i passi necessari per avere evasa la nostra richiesta".