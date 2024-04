Botte e violenza dall'ex marito, accuse false: condannata per calunnia

Accusò l'ex di violenza, fisica oltre che sessuale: viene condannata a 2 anni di reclusione per calunnia. Questa la sentenza emessa dal tribunale di Nocera Inferiore per una donna di Castel San Giorgio, che nel 2016 denunciò l'ex marito per fatti mai accaduti. La sentenza sarà depositata entro 90 giorni: stato previsto anche un risarcimento del danno nei confronti della vittima.

La storia

Le accuse per l'uomo erano state archiviate dal gip, anni fa, che aveva poi disposto l'imputazione coatta per l'imputata. La difesa aveva poi prodotto diverso materiale, tra messaggi e video, che dimostravano come nulla fosse mai accaduto tra i due, separati dopo essere finiti entrambi davanti ad un giudice.