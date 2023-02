Convince cliente a pagare parcella per un giudizio inesistente, a processo falso avvocato

Sprovvista di titolo professionale, si fa corrispondere da un cliente, ignaro di tutto, circa 40mila euro. Una 49enne di Castel San Lorenzo è ora finito a processo al termine dell'udienza preliminare. E' accusato di truffa, falso ed esercizio abusivo della professione.

L'indagine

La vittima, di Corleto Monforte - come racconta Il Mattino - si era rivolto al legale per rivendicare la proprietà di un terreno, Le indagini furono condotte dai carabinieri della stazione di Sant’Angelo a Fasanella. Il processo partirà ad aprile. La donna si sarebbe anche presentata ai carabinieri, come legale della vittima, per concordare un colloquio con loro alla presenza del cliente. La truffa presunta sarebbe durata circa 15 anni. La donna aveva pronta documentazione ad hoc, con impronta del sigillo di Stato per rendere più credibile la sua opera di convincimento. Il giudizio civile però non aveva mai fine, con l'imputata a fornire sempre spiegazioni diverse all'igarno cliente. Al cliente fu detto che gli atti erano finiti da Eboli a Roma, con esito vittorioso del giudizio - mai instaurato - del quale forniva anche documentazione artefatta. La vittima fu così convinta a pagare la parcella, di circa 78mila euro. Su di una carta intestata fu precisato che gli importi erano pretesi per «azioni legali poste in essere dallo studio legale nell’arco temporale di 15 anni». La donna incassò i primi tre bonifici pari alla somma di 40mila euro.