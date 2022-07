Castel San Lorenzo, guasto improvviso alle condotte: stop all'erogazione idrica

Stop all'erogazione idrica sul territorio comunale di Castel San Lorenzo. Ad annunciarlo, nella prima mattinata, l'amministrazione comunale. "Da stanotte - si legge - l'acqua accumulata nei serbatoi di Tempa e foresta - regolarmente forniti da Asis e Calore Lucano - non va in condotta, per raggiungere l'utenza".

I lavori

Da qualche ora sono sul posto i tecnici del Comune per individuare e risolvere il problema. "Allo stato la somministrazione dell'acqua è interrotta e - pertanto - si invita ad un uso assolutamente sobrio delle riserve domestiche, in attesa di identificare le cause del disagio".