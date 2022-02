Taglia 5 quintali di legna in un'area demaniale: denunciato 52enne a Castelcivita

In azione i carabinieri forestali a Castelcivita. Durante i controlli, effettuati domenica scorsa, è stato bloccato un 52enne alla guida di un fuoristrada. E così, nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto nel veicolo un carico di oltre 5 quintali di legname di faggio verde.

L'indagine

In particolare, il taglio abusivo di legna era stato effettuato in una zona di alta montagna all’interno di un’area demaniale in località Piano Barile. Di conseguenza, il legname è stato posto sotto sequestro mentre il 52enne denunciato all’Autorità Giudiziaria di competenza.