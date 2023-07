Abusi edilizi nell'area del Parco del Cilento: scatta l'ordinanza per la demolizione

Nuova operazione dei carabinieri forestali della stazione Parco di Castellabate. I militari hanno accertato la realizzazione di abusi edilizi presso la frazione Lago.

Gli abusi

Le opere abusive, realizzate nell'area del Parco del Cilento, consistono in un manufatto poggiante per un lato su un muro in calcestruzzo e strutturato sugli altri lati da pali in legno e pali in metallo, chiuso perimetralmente da pannelli, con copertura ad una falda. Dopo l'operazione l'ente parco ha emesso un'ordinanza attraverso la quale si chiede la demolizione delle opere abusive Ed il ripristino dei luoghi

.