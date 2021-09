Incidente nel Cilento, Castellabate e Agropoli piangono Tommaso: il cordoglio dei sindaci

Castellabate e Agropoli piangono la scomparsa di Tommaso Gorga. Ieri sera, il ragazzino di soli 15 anni era in sella al suo scooter quando, improvvisamente, si è scontrato con un’automobile nei pressi dello svincolo di Ogliastro Cilento lungo la via del Mare a Castellabate. Nel violento impatto il giovane è caduto rovinosamente sull’asfalto facendo un volo di qualche metro. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dove, purtroppo, è deceduto. Su dinamica e responsabilità dell’incidente sono in corso le indagini dei carabinieri e degli agenti della Polizia Municipale. Sotto choc il conducente della vettura: un anziano residente nella frazione di Montecorice.

Il cordoglio

Profondamente addolorato il sindaco facente funzioni di Castellabate Luisa Maiuri che ha annullato la manifestazione elettorale in programma per oggi a San Marco. “La morte di un ragazzo lascia increduli, senza parole perché le parole alcune volte è anche difficile trovarle.C’è solo il silenzio di un dolore muto. Riposa in pace, piccolo uomo”. Tommaso Gorga frequentava il liceo “Alfonso Gatto” di Agropoli. “Oggi è un giorno di lutto per la nostra comunità. Non ci sono parole per commentare una simile tragedia. Quando si perde la vita in simili circostanze è sempre un grande dolore e lo è ancora di più quando a morire è un giovanissimo. Apprendere queste notizie lascia impietriti e sgomenti. Posso solo esprimere il mio cordoglio alla famiglia” scrive, su Facebook, il primo cittadino Adamo Coppola.