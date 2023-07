Due ragazzi trascinati a largo dalle onde: salvati da un bagnino di 16 anni

Si è temuto il peggio, questa mattina, nel mare che bagna la frazione Lago di Castellabate, dove due giovani si sono tuffati tra le onde nonostante le bandiere rosse esposte dai lidi. E così, in poco tempo, sono stati trascinati al largo non riuscendo più a tornare a riva.

I salvataggi

Fortunatamente, un bagnino di 16 anni in servizio presso un locale stabilimento balneare si è lanciato in mare riuscendo a soccorrere entrambi i ragazzi. Mentre il bagnino cercava di portarli in salvo, la madre di uno dei due giovani si è tuffata in acqua ed è stata anche lei trascinata dal mare agitato. Tempestivo è stato l’intervento del titolare dello stabilimento e padre del bagnino che ha salvato la donna riportando lievi escoriazioni alle mani.