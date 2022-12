Castellabate, via alle richieste per i buoni spesa

Grazie alla delibera di giunta 261 l'amministrazione comunale di Castellabate ha approvato l’erogazione dei buoni spesa, sotto forma di contributo una tantum, destinato alla famiglie in difficoltà economica.

Le modalità

Fino alle ore 12:00 del 16 dicembre sarà possibile farne richiesta attraverso la compilazione dell’ apposita domanda, fruibile sul sito istituzionale del comune oppure presso Ufficio politiche sociali sito in via Roma, corredata di documento di riconoscimento in corso di validità e/ titolo di soggiorno in corso di validità, da presentarsi nelle seguenti modalità:

a. Via pec all’indirizzo comune.castellabate@pec.it

b. Via mail all’indirizzo buonicovid@comune. castellabate.sa.it

c. In via residuale a mano all’Ufficio Politiche Sociali , aperto al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.00.