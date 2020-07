Clonano la sua carta prepagata per fare acquisti online: truffato giovane a Castellabate

Qualcuno ha clonato la sua carta prepagata per fare acquisti con la stessa causale: shopping online. Per questo un ragazzo di 28 anni di Castellabate si è recato presso la locale stazione dei carabinieri per sporgere formale denuncia contro ignoti, i quali sono riusciti a sottrargli in pochi giorni 300 euro.

Il caso

Il giovane ha subito avvisato Poste Italiane che ha prontamente bloccato la carta prima che altri soldi potessero essere sottratti indebitamente. Su questo episodio sono tuttora in corso le indagini dei militari dell’Arma che stanno seguendo tutte le piste possibili per risalire all’identità dei truffatori.