Catamarano a vela si ribalta in mare aperto: soccorso diportista

Paura, ieri pomeriggio, a circa 1 miglio dalla costa di Castellabate, dove un catamarano a vela si è improvvisamente ribaltato con un diportista a bordo, in località Vallone Alto.

Il salvataggio

Verificata la segnalazione, i militari della Guardia Costiera sono giunti sul posto con le motovedette CP 582 e GC A98, che erano già in zona per gli ordinari controlli di polizia marittima a tutela dell’area marina protetta. Sul posto è giunto anche il battello GC B 163 dal porto di San Marco di Castellabate. Dopo aver dato assistenza al diportista, il mezzo è stato scortato per farlo rientrare in sicurezza in porto anche grazie all’intervento di un mezzo privato che si era reso prontamente disponibile.