Ferragosto, paura per due imbarcazioni a largo del Cilento: salvate 10 persone

E’ stato un weekend pieno di lavoro per i militari della Capitaneria nel Cilento. Tra venerdì ed il primo pomeriggio di oggi sono state decine i controlli eseguiti dai militari della Guardia Costiera a terra ed in mare e numerosi gli interventi di assistenza e soccorso sotto costa operati lungo il litorale degli otto comuni costieri ricompresi nel Circondario marittimo di Agropoli. In azione cinque unità navali, sei mezzi terrestri, un elicottero e trenta militari.

Le operazioni

Nella giornata di venerdì due imbarcazioni sono state soccorse dagli equipaggi delle unità navali della Guardia Costiera schierate ad Agropoli, che hanno portato in salvo 10 persone naufragate per il semi affondamento dei natanti da diporto su cui navigavano. La dinamica è quella sempre più ricorrente del sinistro marittimo provocato dall’impatto dello scafo delle unità contro le asperità recondite dei fondali rocciosi che costellano l’Area Marina Protetta denominata “Santa Maria di Castellabate”. Successivamente, nella notte di venerdì, i militari hanno coadiuvato la polizia locale dei comuni costieri in attività di contrasto all’accensione di fuochi sulle spiagge ed all’occupazione abusiva degli arenili mediante ombrelloni ed attrezzature da mare, restituendo alle libera fruizione di tutti intere spiagge non assentite in concessione demaniale marittima illecitamente occupate da privati.