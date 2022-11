Nuovi abusi edilizi a Castellabate: scatta l'ordine di demolizione

Scoperti nuovi abusi edilizi nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e, precisamente, nel territorio comunale di Castellabate. In particolare, il proprietario di un terreno situato in località Alano aveva costruito un muro di contenimento in blocchi di cemento per circa 6,40 metri di lunghezza per 3,60 metri di altezza. Rinvenuta, inoltre, una struttura metallica formata da tre pilastri in ferro poggiati sul muro, con una copertura sorretta da un reticolo di travi in ferro.

Le irregolarità

I lavori erano privi del nulla osta del Parco del Cilento, necessario in quanto la realizzazione delle opere abusive è avvenuta in area C2 della sua perimetrazione. Il direttore del Parco Romano Gregorio e il responsabile dell’ufficio di controllo sull’abusivismo Angelo Ruocco hanno disposto la demolizione delle opere abusive che dovrà avvenire entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento.