Abusi edilizi scoperti a Castellabate: scatta l'ordine di demolizione

Nuovi abusi edilizi sono stati accertati, a seguito di un controllo, dai carabinieri di Castellabate in località Lago. In particolare, era stata realizzata una rampa di accesso effettuata mediante scavi e riporti della lunghezza di circa 25 metri per una larghezza di circa 3 metri.

L'ordine di demolizione

Per realizzare questa tipologia di opere, però, era necessario avere il nulla osta da parte del Parco Nazionale del Cilento. Di qui l’ordine di demolizione firmato dal direttore Romano Gregorio con destinatario il proprietario del terreno.