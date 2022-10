Minacce all'amante, 1000 euro per nascondere la relazione: a processo per estorsione

Una donna della Valle dell'Irno finisce a giudizio per estorsione. Avrebbe minacciato l'amante di spifferare della loro relazione alla moglie, se non avesse avuto dallo stesso dei soldi in contanti. L'episodio avvenne a Castellabate, ad agosto scorso.

La storia

L'imputata fu arrestata dai carabinieri, poi finita ai domiciliari. L'uomo le consegnò 500 euro, a fronte di una richiesta di 1000. I due avrebbero avuto una relazione molto lunga, a detta della donna, che smentì che la sua richiesta fosse di natura estorsiva. Ora il processo, dietro richiesta della Procura di Vallo della Lucania.