Castellabate, catalogati tutti gli immobili ed i terreni di proprietà comunale

Si è conclusa, dopo un lungo lavoro di ricognizione, la catalogazione di tutti gli immobili e i terreni di proprietà del Comune di Castellabate. "Non è stato un lavoro semplice - spiega il vicesindaco, Luigi Maurano - in quanto negli anni tale settore non è stato preso in considerazione. Attraverso un lavoro sul campo e in archivio è stato possibile ricostruire tutti i provvedimenti. Grazie a ciò molti locali quasi 'persi' sono stati 'recuperati' dal Comune di Castellabate, a servizio dei cittadini.

La valorizzazione

"Oggi - aggiunge il vicesindaco - abbiamo la possibilità, ad esempio attraverso apposito iter amministrativo, di darli in gestione o di valorizzarli con attività sociali, economiche e commerciali. Ora abbiamo la chiarezza e i titoli per poterlo fare". Fra le tante idee da mettere in campo anche la creazione di botteghe fra i vicoli del centro stori nei locali di proprietà comunale."I fabbricati del Comune di Castellabate sono 41 - conclude Maurano - oltre ai relitti stradali e agli ettari di terra soprattutto nella parte del Bosco. Abbiamo fatto un lavoro di recupero della nostra storia che stava per andare perduta. Ora c’è bisogno di valorizzarla e rivitalizzare, attraverso le azioni giuste, parti importanti del nostro territorio. Passo dopo passo, con concretezza".