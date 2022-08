Castellabate, inaugurato un nuovo parcheggio per residenti e turisti

Inaugurato ieri sera un parcheggio gratuito di 7000 metri quadrati con una capienza di circa 200 posti auto nel centro di Santa Maria di Castellabate al viale Ortensio Pepi.Alla presenza del sindaco Marco Rizzo, assessori e consiglieri, autorità militari e religiose dopo la benedizione del parroco Don Roberto Guida si è tagliato il nastro che ne ha ufficializzato l’apertura.Un grandissimo spazio nel cuore della frazione marinara adibito a parcheggio libero a disposizione di tutti che offrirà un notevole servizio a residenti e turisti.Collocato in un punto nevralgico di Santa Maria tra il lungomare e il Corso Matarazzo servirà un vasto bacino di utenza.

I commenti

“La nostra priorità assoluta è Castellabate e il benessere dei nostri concittadini, con maggiori servizi soprattutto nel periodo estivo in cui è notevole l’affluenza turistica. Già dopo poche ore dall’inaugurazione tanti tra turisti e residenti hanno fruito di questo servizio: questo a dimostrazione di quanto esso fosse necessario in questo periodo nel nostro territorio” dichiara il sindaco Marco Rizzo. “Ho da sempre creduto fermamente nell’importanza di questo progetto per tutto il territorio. Una località turistica come Castellabate e nello specifico Santa Maria necessitava di un parcheggio che potesse soddisfare il bisogno di tanti e diversi utenti riuscendo nel contempo a limitare le soste in spazi non consentiti e assicurare la normale viabilità anche nelle zone più trafficate” afferma il consigliere Raffaele Di Gregorio.