Castellabate, si sono insediati il capo dei vigili e il comandante dei carabinieri

Questa mattina, nella sala consiliare del Comune di Castellabate, si è svolta la cerimonia di benvenuto al Maresciallo Marco Cesa e al Colonnello Carmine Di Biasi, rispettivamente neo Comandanti della Stazione dei Carabinieri e del Comando della Polizia Municipale a Castellabate. Il benvenuto da parte del sindaco Marco Rizzo e dell’intera amministrazione ufficializzato proprio nella Casa Comunale come suggello di questa nuova sinergia e collaborazione a tutela dell’incolumità e della pubblica sicurezza sull’intero territorio.

Il commento

“Con grande orgoglio – dichiara il primo cittadino - ho accolto nella Casa Comunale i neo Comandanti Cesa e Di Biasi. Sono certo che insieme in totale collaborazione e sinergia riusciremo a garantire a Castellabate la sicurezza e la tranquillità che merita questa incantevole località, la cittadinanza e i turisti tutti. La Polizia Municipale e l’Arma dei Carabinieri hanno svolto e continueranno a svolgere un ruolo cruciale di supporto, controllo e monitoraggio in favore della sicurezza pubblica e tutela dei cittadini. A loro vanno i miei auguri per l’inizio di questo nuovo e avvincente percorso professionale qui a Castellabate”.