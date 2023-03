Viabilità a Castellabate, istituito limite di velocità a 20 km/h: ecco le strade

Il comando della Polizia Municipale di Santa Maria di Castellabate ha istituito, tramite apposita ordinanza, un limite di velocità massimo di 20km/h in alcune strade del comune cilentano. Le strade interessate sono: Via Giuseppe Garibaldi, nel tratto compreso tra gli innesti della S.P:267 e Corso Matarazzo e Via Fontana Nuova; Via Dott. Attilio Maurano, nella strada che si interseca con Via Roma, Piazza Conte e Lungomare De Simone.

La viabilità

Il provvedimento entrerà in vigore dopo l’installazione dell’adeguata segnaletica stradale da parte dell’ufficio competente. L’obiettivo è di rafforzare la sicurezza e la viabilità lungo le strade più trafficate, dove sussistono anche negozi, scuole ed abitazioni.