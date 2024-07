Castellabate, maltratta la madre anziana: 46enne fermato dai carabinieri

Ennesimo caso di maltrattamenti in famiglia nel Cilento. I carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania hanno eseguito l’applicazione del divieto di avvicinamento e allontanamento dalla casa famiglia per un uomo di 46 anni, residente a Castellabate, indagato per maltrattamenti nei confronti della propria madre.

Le indagini

L'inchiesta è partita a seguito di ripetute segnalazioni riguardanti comportamenti violenti e intimidatori da parte dell’uomo nei confronti della madre anziana. Grazie alla collaborazione tra i familiari, i vicini e i servizi sociali locali, è stato possibile far emergere la situazione e attivare le necessarie misure di protezione.

Il provvedimento

I carabinieri, coordinati dalla procura di Vallo della Lucania, hanno raccolto prove sufficienti per richiedere e ottenere dal giudice l’applicazione delle misure cautelari nei confronti del 46enne. La decisione di allontanarlo dalla casa famiglia e di imporre il divieto di avvicinamento è stata presa per garantire la sicurezza e la tranquillità della vittima.